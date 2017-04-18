埃及考古重大發現 8具3500年木乃伊墓葬出土

屬於埃及第18王朝一名法官的家族墓葬最近在路克索被發掘出來，距今已有3500年。圖為考古學家正在清理發掘到的木製面具。(圖／ahramonline)

埃及考古學家最近在南方的路克索(Luxor)西區挖掘一個3500年前的墓葬時，發現了8具木乃伊與彩繪木棺，同時還有上千個陪葬雕像。考古專家稱此為近幾年來古埃及文物極為重大的新發現。

法新社引述考古學家瓦吉力(Mostafa Waziri)的話說，目前發現有10具棺木與8具木乃伊，發掘工作還在持續進行。

埃及考古部在一項聲明中表示，這個名為德拉阿布納加(Draa Abul Nagaa)墓葬靠近著名的帝王谷(Valley of the Kings)，屬於埃及第18王朝一位名為烏瑟哈特(Userhat)的貴族，他是該城的一名法官。

負責這個墓葬挖掘的瓦吉力說，該墓在距今3000年前的第21王朝時重新開啟容納了更多木乃伊，主要也是為避免墓葬被盜。

埃及考古部長艾伊納尼(Khaled el-Enany)向媒體表示，墓葬內容之豐富讓考古隊成員非常吃驚，我們發現超過一千個人偶雕像，這絕對是個重大發現。這種人偶雕像在埃及墓葬中非常普遍，用以為死者的來世做服侍的工作。

考古隊仔細清理這些文物時發現，繪有紅、藍、黑、綠、黃等多種顏色的棺木上，還雕刻有死者的遺像。除部份有些損壞，大部份棺木保存狀態良好，此外還發現白、橘、綠色不同顏色的多種器皿。

考古部的聲明說，該墓葬是T型，有走廊通往主墓室與內室，考古學家在主墓室發現了一些木製面具、石棺蓋把手等物，內部墓室尚未開始發掘。一旦往內繼續挖掘，可能還會發現更多木乃伊。

(中時電子報)