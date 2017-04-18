保障本土勞工 澳洲要廢457工作簽證

盤算申請澳洲「457工作簽證」（457 visa）進而取得永久居留權的外籍人士，希望恐將落空。澳洲總理騰博爾周二宣布，將廢止這項簽證計畫，改以門檻更高的臨時簽證方案代替，要求申請者須具備優異的英文能力與工作技能，此舉旨在保障本地人的就業機會。

騰博爾指出，簽證改革後將可吸引更優秀的技術勞工，澳洲人的就業機會，不致被「457工作簽證」計畫引進的廉價外籍勞工排擠。他說：「我們雖是移民國家，但不可抹滅的事實是，澳洲的工作必須優先給本土勞工。」

「457工作簽證」計畫係於1990年代提出，目的在引進海外專業人士與高技術勞工，填補澳洲餐飲、資訊科技（IT）、醫療業的技術勞力缺口。這項效期最長可達4年的工作簽證，允許持有者攜眷來澳洲居留。

但該簽證計畫也引發諸多爭議，有人指控此立意良善的政策遭雇主濫用，藉機引進廉價勞力。

「457工作簽證」取消後，新的臨時簽證計畫將分為效期2年與4年兩種，2年期簽證符合申請資格的職業類別，會比現行的650項減少200多項。此外新政策對申請者的英文水準有更高的要求，申請者須提出無犯罪紀錄證明，還得接受勞動市場檢驗。

(工商)