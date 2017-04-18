太平雲梯擬收費 預定9月正式啟用

嘉義縣梅山鄉「太平雲梯」預定9月正式啟用。（高錦如攝）

嘉義縣長張花冠（右二）、立委陳明文（右三）今陪同交通部觀光局長周永暉（右四）至梅山鄉勘查「太平雲梯」進度。（高錦如攝）

交通部觀光局長周永暉今偕同嘉義縣長張花冠、立委陳明文及阿管處長馬惠達等人到場勘查「太平雲梯」，阿管處指出，未來擬採預約制門票收費，費用預估以150元為上限；另預計9月底正式啟用。

阿管處長馬惠達在簡報會議中指出，位在海拔1000公尺的太平雲梯，全長281公尺、寬2.1公尺，目前吊橋主索、橫梁及縱梁均已吊裝完成，工程已進行至搖止索、抗風索架設及橋形調整，預計5月底前可完成吊橋主體工程、7月全部完工，9月有望正式啟用。

馬惠達表示，曾考察其他知名吊橋的營運方式，認為大家都是一窩蜂去欣賞，熱潮退後又變成空城，為避免該情形在梅山上演，因此有加入導覽解說員，故擬採預約制門票收費，門票費用以150元為上限。

(中時)