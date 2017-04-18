法國總統大選最新民調：中間派馬克宏暫居第1

法國總統大選將於本周日（23日）舉行首輪投票，據Ifop Fiducial周二公布的最新民調顯示，中間派的馬克宏（Emmanuel Macron）以23％的支持率暫居第1，雷朋以22％居次，極左派的梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）獲得19.5％的選民支持，小幅領先保守派費雍（Francois Fillon）的19％。

得票率最高的前2名候選人將進入5月7日的第2輪選舉。

(工商)