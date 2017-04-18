66歲澎澎淡出演藝圈少出門 頻被傳死訊
66歲資深藝人澎澎過去和廖駿搭檔主持秀場，擁有極高人氣，兩人拆夥後，她便淡出演藝圈，住在鄉下，沒想到卻因太少出門，常被傳死訊，讓她聽了哭笑不得。
據《自由時報》報導，澎澎今出席「台灣優質生命協會」活動，表示現在過著半退休生活，憑以前存的錢，使得生活過得還行，偶爾接通告也只是因為興趣，在家就種花、養魚，相當愜意。不過，因為很少出門的緣故，她說女兒出外竟常被人問：「很久沒看到澎澎，是死了嗎？」雖然一開始覺得觸霉頭，「但我想說沒關係啦、開玩笑的啦，他們都是這樣，沒看到人就會傳。」最後連女兒也不禁要她多出門走走，免得被別人誤會。
而澎澎自退出螢光幕後，就不怎麼和圈內朋友聯絡，只和廖俊較常聯繫，但因她不喜歡麻煩別人，也常婉拒對方請她到家裡聊天的邀約，直到這個月才答應，兩位老搭檔終於有敘舊的機會。
(中時電子報)
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