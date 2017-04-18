目前最頂尖的5種坦克

新進坦克愈來愈多，美國也感到被後來居上的可能。圖為俄國最新式的T-14阿瑪塔。(圖/美聯社)

美國M1艾布蘭式(Abrams)坦克從1980年問世，經過A1、A2的兩次改良，將主炮口徑增加到120公釐，並持續更新射控與防護力，使都M1坦克能保持在世界先進坦克的行列。不過30多年來沒有下一代的變革也是不爭的事實，使得一些美國軍事評論者提醒美軍要注意其他國家的坦克發展，比如以色列梅卡瓦4式(Merkava IV)、英國挑戰者2式(Challenger 2,)，以及俄羅斯的T-90A和T-14阿瑪塔(Armata)主戰坦克。

防衛科技(Defensetech)報導，美國陸軍財務管理副總參謀長約翰·穆雷（John M. Murray）上將，在接受眾議院的國防質問，提到美國坦克的世界排行時說：「我認為在短期內，M1艾布蘭還是會在頂級坦克之列。」

隨後他提到了其他性能高超的坦克，包括俄國的T-90、T-14，以色列梅卡瓦4式和英國挑戰者2式：

T-90A：

T-90主戰坦克是目前美國少數可能會在戰場上相遇的對手，敘利亞和俄羅斯都有使用，因此很有可能會和M1坦克相遇。T-90A源自於T-72坦克，卻進行了極大程度的更新與改良。T-90A特別配備了一具2A46型 125公釐主砲，可以發射反坦克穿甲彈、高爆炮彈，以及射程超過4公里的反坦克炮射飛彈。T-90A僅需3名組員，全重46噸，在各國主戰坦克中算是很輕的，也便於部署。據說T-90A配備紅外線干擾器以及競技場(ARENA) 主動防禦系統，俄羅斯軍隊擁有800輛同型戰車。

T-14：

俄國認為T-90已到發展盡頭，因此重新研製完全新構想的T-14阿瑪塔。它是俄羅斯國防承包商烏拉爾生產聯合體（Uralvagonzavod）設計，在火力上與T-90A類似，都使用可發射飛彈的125公釐主砲，但是在其他設計中就極為不同，它採用自動化無人炮塔，反雷達塗層與整合式光電熱源干擾器，可以有效的隔絕自身熱源，避免被紅外線感應器發現，全重48噸，最高時速可達90公里。

以色列的梅卡瓦4式，同時有戰鬥和運兵的功能。(圖/Wallpapers)

以色列梅卡瓦4式：

以色列在建國之後就歷經4~5場的以阿戰爭，在建國初期，就多次仰賴裝甲部隊取得地面作戰的勝利，因此以色列對於坦克的研發特別有獨道的見解，長年作戰經驗與匯集的成成果就是1978年首次問世梅卡瓦坦克(梅卡瓦(Merkava)是希伯萊語當中的馬戰車，因此中文又譯作「馳車」或是「虎轒」)，梅卡瓦是現有坦克當中體積最大的，因為它同時兼具坦克與運兵的功能，在坦克的4名乘員外，還可以裝運6名全副武裝的士兵。現在最新改良型是馬克4型(Mark 4)於2004年投入生產。它具有120公釐主炮，另外有1具60公釐迫擊炮，2具7.62公釐機槍和1具12.7公釐機槍，可見輔助武器也比其他坦克來的多，這也是因應戰場環境所需。它最值得注意的是防護力，炮塔下的「鐵珠簾」可以防止火箭彈的攻擊，在幾次實戰中都證明此種防護有效。最新的馬克4型還配有獎杯主動防護系統(trophy APS system)，並且在去年的加薩走廊衝突中，成功的打下來襲的火箭彈。

英國挑戰者2式也是當今性能最優坦克。(圖/vehicleswallpapers)

英國挑戰者2式

英國防務巨頭BAE系統公司製造的英國挑戰者2式於1998年投入使用，以取代先前的挑戰者1式。事實上挑戰者1式已相當先進，正面傾斜角極大，具有非常好的避彈能力。升級後的挑戰者2式重約63噸，最高速度是每小時60公里。

美國M1A2

美國M1A2重量約為72噸，是所有現代戰車中最重的，不過拜燃氣渦輪機所賜，最高時速也可達時速70公里。美國有最先進的射控與敵我識別系統，使得每一台的M1A2都能迅速的理解戰場全局，因此雖然M1坦克已是30年前的設計，在新進電子裝備的輔助下仍然不致落伍。

將軍只是隨口說了這麼幾款，其實中國大陸的99式、德國豹2、或者日本的10式也都極為先進，這些是較可惜，沒有被點名到的遺珠。

(中時電子報)