找回節奏 余德龍繳猛打賞斬獲MVP
Lamigo桃猿外野手余德龍今年打擊陷入大低潮，打擊率低到僅0.048，18日他在對戰富邦悍將扛起開路先鋒，總算揮別低潮，不僅單場3安猛打賞、5次打擊全部上壘，同時也達成生涯400安，是桃猿10比7擊敗富邦的重要功臣，得知獲選單場MVP時，他感到很意外，透露「知道是先發時還嚇了一跳！」
此役賽前，余德龍本季首戰敲出安打後，隨後打擊不見起色，整整18個打數1安難求，桃猿總教練洪一中坦言，原本是安排詹智堯先發，不過因為對上左投的倪福德，考量先發左打太多，即便明白余德龍狀況不好，仍決定讓他試試看，「余德龍打擊率雖然差，不過擊球點的掌握還不錯。」而余德龍也用好表現，回應教練的信任。
「一開始聽到先發嚇一跳！」余德龍坦言，其實打擊狀況一直沒有很差，但運氣不太好，打得紮實的球卻都去找人；陷入低潮時有點心急，不過教練不斷鼓勵他，自己心態也做出調整，總算把節奏給找了回來，重拾往日的火燙手感，他也期許接下來能維持表現，並「把握住每場先發機會！」
(中時電子報)
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