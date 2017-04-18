梅伊宣布提前大選 英鎊攀上去年12月來新高

英國首相梅伊突如其來宣布，提前於6月8日舉行國會大選，此舉預料讓她在接下來的脫歐談判有更多轉圜餘地，激勵周二英鎊跳升到兌1.2738美元，攀上去年12月來最高點。多位分析師指出，若梅伊領導的保守黨能擴大多數優勢，助她在脫歐協商更站得住腳，提前大選消息對英鎊可謂是項利多。

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