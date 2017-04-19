總是比住戶想更多 璞園打造桃園高鐵夢想宅

深耕台北20年，向來在精華區專蓋好宅的璞園建築團隊，隨著北北桃一日生活圈的發展，也將版圖延伸到了第六都桃園。同樣的價錢在台北只能買到鳥籠小套房，但是在桃園卻可以買到大三房，搭乘高鐵19分鐘到台北，而且購買高鐵桃園到台北的月票，只要4,555元，吸引許多精打細算的購屋族移居桃園，一圓成家的美夢。

28-45坪、2-4房產品，滿足各式家庭需求的夢想宅。 〈璞園的家〉客戶提供

相中高鐵特區的稀有區段，璞園在桃園新都心青埔重劃區打造2房至4房滿足各式家庭需求的夢想宅。「什麼樣的空間住起來最舒適？什麼樣的格局使用起來更適切？」這是璞園建築團隊蓋房子的出發點，不論是外觀立面、平面格局、空間美感還是建材設備的選用，設計師總是以人為本，再三琢磨與推敲，要在住戶想到之前，就先為住戶準備好。除了建物本身充滿無法複製、與環境融合的巧思，璞園挑選地點獨到的眼光也深受客戶信賴。「所以璞園蓋的房子，不只保值，還會有增值的可能。」一名在十年前買下璞園作品的住戶這麼說。

位於多語學區，開啟多元化的視野，讓下一代可以比別人早一步登上國際舞台。 〈璞園的家〉客戶提供

「實德‧ 璞園的家」距離高鐵約800 公尺，外加五楊高架快速道路全線通車，開車族台北桃園30分鐘暢行無阻。同時坐擁華泰名店城Outlet、環球影城、運動公園……等全方位便捷生活圈，集合科技、綠能、文創、潮流，讓人輕鬆的掌握世界脈動。並且位於多語學區，除了有創校60年的雙語青埔國小、具環保生態綠能雙語特色的青埔國中、為教育部指定之多外語特色的大園國際高中，還有鄰近的中央大學、中原大學、元智大學、萬能科技大學等，下一代可以比別人早一步登上國際舞台，開啟多元化的視野。

「實德．璞園的家」聘請台灣住宅建築設計首獎團隊「元根建築工房」首獎建築師吳武易操刀，營造部份則由擁有日本竹中工務店38年經驗的日籍營造大師「田中純夫」擔任監工顧問，從地下到地上，由外而內，建築品質無可挑剔。除了在結構方面將抗震係數提升至比法規還要高的6級(0.277g)，採用日本KYB的BDH制震尤壓阻尼器降低地震來臨時建物的搖晃度，室內部分也使用專利技術，獨創28公分制音樓地板，有效降低樓上樓下戶別之間的生活噪音，將干擾性減至最低。並且全室採用無毒環保的油漆、木地板，要讓住戶住得安心又健康。

全室採用無毒環保施工，抗震係數高達6級，讓住戶住得安心又健康。〈璞園的家〉客戶提供

規劃為28-45坪、2-4房產品，公設配備一樓挑高6米9大廳、會客室，二樓閱覽室、多功能室、視聽室、半戶外泳池、健身房、瑜珈教室、兒童遊戲室、閱讀休憩區，頂樓空中花園、交誼廳、戶外野餐區，共13項。每戶標配KOHLER、TOTO、HANSGROHE衛浴，LEICHT、KOHLER、BERLONI廚具，並提供「10年防水保固」、「7年建材設備保固」、「2年物業代管」服務，超高CP值領先全青埔特區。

(中時電子報)