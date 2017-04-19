疑在家製毒不慎引爆 男子20％灼傷送醫

警消在爆炸現場發現遭燒焦的沙發，一旁放置著疑似毒品的不明白色粉末。（譚宇哲翻攝）

警消在爆炸現場發現疑似製毒工具。（譚宇哲翻攝）

新北市新莊區銘德街一棟5樓民宅傳出爆炸聲響，警消獲報到場發現2樓室內沙發燃燒，52歲周姓男子疑似遭爆炸波及，造成全身20%燒燙傷，目前緊急送往板橋亞東醫院急救，警消人員表示，現場有毒品及製毒工具，疑似製毒過程引爆釀禍，後續將由轄區警方介入調查。

(中時)