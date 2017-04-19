沙烏地直升機墜毀葉門 12死

對抗葉門反抗軍的阿拉伯聯軍發表聲明說，沙烏地阿拉伯1架直升機今天在葉門境內墜毀，機上12名沙烏地軍人喪生，包括4名軍官。

沙烏地新聞社（SPA）報導，聯軍發表聲明說，那架沙烏地黑鷹直升機在沙那（Sanaa）東方的馬里卜省（Marib）執行任務期間墜毀，但未交代失事原因。

聲明又說，當局正在調查失事原因。

聯軍發言人艾西里（Ahmed Assiri）將軍告訴法新社，要說明失事原因目前仍太早。這是聯軍部隊在葉門境內最致命事件之一。1060418

(中央社)