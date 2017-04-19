挺蘭嶼！孫其君錄影完扛10公斤垃圾回台灣

孫其君日前到蘭嶼出外景。（三立提供）

孫其君幫忙撿垃圾搶救蘭嶼。（三立提供）

孫其君關心蘭嶼生態問題。（三立提供）

孫其君主持三立《冒險王》，本周探討蘭嶼生態議題。蘭嶼是台灣的一塊淨土，每年11萬的觀光遊客，卻也帶來千噸垃圾，造成生態問題。孫其君到蘭嶼，也參與了「一人一公斤搶救蘭嶼、把垃圾帶回台灣」的活動，離開蘭嶼時，也以身作則，將10公斤的不可回收的垃圾放在行李箱裡帶回台灣，希望為蘭嶼盡一份心力。

蘭嶼的垃圾問題，已經影響到生態，讓當地人不得不正視，並呼籲觀光客們，把不屬於蘭嶼的垃圾帶走。蘭嶼種芋頭，因垃圾影響到土壤，所以蘭嶼現在種出的芋頭都很小，孫其君說：「在蘭嶼都有這麼多環保問題，更何況是在台灣！」

當地人也提到蘭嶼海域遭濫捕，魚量減少許多，孫其君和當地居民花了一個多小時潛水抓魚，竟只抓了十餘條小魚。

孫其君原本以為蘭嶼人不會知道他是誰，沒想到卻被很多人認出並要簽名，還被誤會他是軍人，原來是當地人看他演出的《軍官情人》而認識他，也以為他一直在當兵。

(中時)