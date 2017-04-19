小小不到10坪空間 成為東協文化總匯
政府推行新南向政策，台灣學習東南亞語言族群越來越多，一家以東南亞為主的主題書店「就諦書坊」東協語言書店在新北市永和區中正路鬧區誕生，小小不到10坪空間，成為民眾與東南亞各國文化接觸的小小園地，不少民眾慕名而來。
「就諦書坊」東協語言書店創辦人李三財指出，書店不單純只是賣書，有更大的精神層面在於「文化交流」，台灣新住民人口逐年攀升，又以來自東南亞各國的人數最多，受到政府新南向政策及新住民帶來的文化衝擊，有越來越多民眾開始學習泰語、緬甸語、越南語、寮國語、馬來西亞語等。
李三財說，書店內除了東南亞各國的語言學習工具書外，另外還有東南亞各國的文學名著，透過友人、老師們從東南亞各國直接挑選帶回台灣，歡迎新住民來書店尋找家鄉的回憶與故事。
再者，越來越多新住民二代對於母親的母國感到興趣，李三財說，書店就是一個最棒的交流平台，可以凝聚不同國家的文化刺激，新住民及新住民二代們在書店一起交流學習。
李三財強調，會繼續從東南亞各國引進不同的書籍，充實書籍的種類及項目，另外，為幫助新住民，書店同時開放讓新住民寄賣母國的手工藝品，提供一個更好的平台，讓他們展示母國的文化與傳統技藝。
(中時)
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