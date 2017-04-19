英將提前大選 倫敦股市終場重挫2.5%

英國首相梅伊今天宣布將提前舉行國會大選，倫股股市終場重挫2.5%，拖累歐洲股市走低。英國在脫歐前大選，法國總統大選也選情緊繃，增加了歐洲政局的不確定性。

不過，英鎊價位上揚，由1英鎊兌1.2565美元漲到l.2772美元，創下近四個月來新高。

法新社報導，交易商說，投資人於復活節假期結束後重返股市時，除了政治因素，指數也受到金屬價格下滑衝擊。

倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）終場下跌180點，是去年脫歐公投以來最大單日跌勢，收在7147.50點。

法蘭克福股市DAX 30下跌0.9%，收在12000.44點；巴黎股市CAC 40指數下跌1.6%，收在4990.25點。1060419

(中央社)