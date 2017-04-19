反年金改革圍城 警方：午夜現場約616人
監督年金改革聯盟18日晚間夜宿並分3處包圍立法院。警方估計，至今天凌晨12時許，現場抗議人數約616人，目前抗議民眾都席地而睡，或在帳棚內休息，但仍有民眾持續守候。
立法院司法及法制委員會今天排定初審各版本年金改革相關議案，反年改團體18日提前到立法院進行陳抗行動，下午先到監察院遞交陳情書，再轉往包圍、夜宿立院，現場民眾搭起帳篷並自備睡袋、椅子養精蓄銳。
晚間9時左右，反年改團體動員，集結在忠孝東路一段及中山南路交叉口，由教師團體帶頭，軍人團體及公務人員團體在後，前往火車站「散步」，並在晚間9時50分左右，抗議民眾撤出火車站，返回立法院夜宿備戰。
台北市警察局統計至今天凌晨12時許，現場抗議民眾約616人，包含中山南路250人、青島東路200人、濟南路166人。
警方表示，使用警力數為2000人，輪流調度運用，夜間會讓同仁輪班休息及站崗，並備有休息地點；許多聲援民眾都自備軟墊或是帳篷，直接在立法院周邊席地而睡，目前立法院周邊仍佈滿大批警力，台北市警察局也派出身穿媒體聯絡背心的警員在場協助媒體相關資訊。1060419
(中央社)
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