法新社：卡爾文森號打擊群離北韓還遠
朝鮮半島近來緊張情勢升高，美國月初宣布派遣航空母艦「卡爾文森號」打擊群前往當地，但國防官員今天告訴法新社，這支艦隊其實尚未開始駛往朝鮮半島，最快要下周才會抵達。
美國海軍8日表示，已下令卡爾文森號（USS Carl Vinson）率領的打擊群「駛向北方」，這是嚇阻北韓蠢動的「審慎作為」。
美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）11日也表示，卡爾文森號「正在北上」前往朝鮮半島；美國總統川普（Donald Trump）則在次日說：「我們派出了無敵艦隊。威力非常強大。」
不過，國防官員今天告訴法新社，這些美軍艦艇仍在澳洲西北部海岸外海。海軍周末發布的照片則顯示，卡爾文森號在印尼的爪哇外海。
這位要求匿名的官員說：「在今後24小時內，他們將開始向北駛往日本海。」
他又說，這個打擊群最快也要下周才會抵達。由爪哇海到日本海距離數千浬。
美國宣布部署這個打擊群時，許多媒體報導，這些艦艇已駛往北韓，但事實上它們曾暫時駛向相反方向。
這位官員說，卡爾文森打擊群最近幾天還和澳洲海軍進行聯合操演。但因必須北駛，取消了預定造訪澳洲港口的計畫。
日本「每日新聞」報導，根據美國海軍17日公布的照片，卡爾文森號15日在印尼蘇門答臘島和爪哇島之間的巽他海峽航行。
外傳卡爾文森15日就會抵達朝鮮半島附近，但根據美國「國防新聞」，當天這些美軍艦艇仍距離朝鮮半島5600公里。美國海軍不排除這個打擊群將在25日左右抵達朝鮮半島近海，當天是北韓人民軍建軍節。1060419
(中央社)
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