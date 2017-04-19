臉書直播殺人 兇手吞槍自殺

美國俄亥俄州克里夫蘭男子史蒂芬斯（Steve Stephens），在逃亡3日後，周二在賓州吞槍自殺身亡。(圖片取自SUN)

美國俄亥俄州克里夫蘭男子史蒂芬斯（Steve Stephens）涉嫌在復活節週末將當街槍殺老翁片段上傳臉書，經過警方通緝，逃亡3日後，周二在賓州吞槍自轟身亡。

37歲的史蒂芬斯在復活節街頭隨機射殺這名無辜的老翁後，不但將血腥影片PO上臉書，後來更進行FB直播承認犯案，嗆聲已殺害13人，持有武器，嗆聲將要殺更多人，被視為危險人物。追捕在全國進行，各地的廣告牌都貼上史蒂文斯的照片。當地警方展開全國性追緝，懸賞5萬美元（約150萬元台幣）呼籲民眾提供線索。

克里夫蘭警方今表示，警方今晨約11時接獲線報，在距離克里夫蘭約100英里的賓州伊利縣（Erie）一家麥當勞停車場發現史蒂芬斯，不過警方鍥而不捨緊追，於當地時間上午11時46分，兇手在他自己駕駛的福特Fusion自戕身亡。

據了解，育有10名子女，還有14名孫兒的74歲老翁戈德溫（Robert Godwin Sr.）週日與兒孫吃完復活節大餐後走路回家，卻在路上飛來橫禍，無故被槍殺。

(中時電子報)