泰女參加電音泡沫趴 被電死只賠2萬？

外貌清秀的25歲女子貝朵絲(Supaporn Beddoes)，上周二(11日)參加一場當地舉辦的戶外電音泡沫派對，不幸被電死。(圖片取自英國鏡報)

泰國日前正值潑水節，到處都有慶祝活動，上周二有一名年輕的泰國女子參加戶外電音泡沫派對，卻因為舞台設施簡陋導致漏電，在現場被活活電死，而主辦單位私下找上她的家屬表示願意賠2萬泰銖(約台幣1萬7千元)和解被拒絕。

每年四月13日至16日，是泰國的「潑水節」(Songkran)，也是泰國傳統的新年，各地都有慶祝的活動。家住在泰北烏隆府(Udon Thani)的25歲女子貝朵絲(Supaporn Beddoes)，上周二(11日)參加一場當地舉辦的戶外電音泡沫派對，但疑似主辦單位粗心，使用簡陋電線外包的絕緣橡膠融化，外露的金屬電線碰上了泡沫與水導致漏電，當場釋放出強大電流將剛好在附近的貝朵絲活活電死。

貝朵絲和英國設計師麥可(Michael) 已結婚6年。(圖片取自英國鏡報)

貝朵絲的媽媽和她的丈夫傷心欲絕，希望警方能嚴懲主辦單位。(圖片取自英國鏡報)

事後和貝朵絲結婚6年的丈夫、英國設計師麥可(Michael) 立刻從倫敦動身前往泰國，出席貝朵絲的葬禮。難過的麥可表示，本來六月要接她回英國度假，沒想到發生天人永隔的意外，他不滿說：「看看那派對現場簡陋的設施，如果這樣的意外發生在英國，主辦人一定得坐牢」。並希望警方能查明真相，嚴懲主辦單位。

(中時電子報)