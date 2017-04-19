泰女參加電音泡沫趴 被電死只賠2萬？
泰國日前正值潑水節，到處都有慶祝活動，上周二有一名年輕的泰國女子參加戶外電音泡沫派對，卻因為舞台設施簡陋導致漏電，在現場被活活電死，而主辦單位私下找上她的家屬表示願意賠2萬泰銖(約台幣1萬7千元)和解被拒絕。
每年四月13日至16日，是泰國的「潑水節」(Songkran)，也是泰國傳統的新年，各地都有慶祝的活動。家住在泰北烏隆府(Udon Thani)的25歲女子貝朵絲(Supaporn Beddoes)，上周二(11日)參加一場當地舉辦的戶外電音泡沫派對，但疑似主辦單位粗心，使用簡陋電線外包的絕緣橡膠融化，外露的金屬電線碰上了泡沫與水導致漏電，當場釋放出強大電流將剛好在附近的貝朵絲活活電死。
事後和貝朵絲結婚6年的丈夫、英國設計師麥可(Michael) 立刻從倫敦動身前往泰國，出席貝朵絲的葬禮。難過的麥可表示，本來六月要接她回英國度假，沒想到發生天人永隔的意外，他不滿說：「看看那派對現場簡陋的設施，如果這樣的意外發生在英國，主辦人一定得坐牢」。並希望警方能查明真相，嚴懲主辦單位。
(中時電子報)
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