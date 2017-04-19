台南親子之旅》廟裡看變形金剛祈平安、龍崎虎形山賞山嵐
好玩的旅行，除了景點、美食外，其實和什麼人出去玩也很重要！對家裡有小朋友的家庭而言，週休二日、寒暑假親子共遊更能增進感情！趁著夏天快來臨，來台南府城走走吧！話說來台南必拜孔廟外，其實「龍山文衡殿」也很出名，這裡有「鋼鐵人」、「變形金剛」等好萊塢電影主角作陣，小朋友看到都很開心！
●「龍山文衡殿」祈平安！好萊塢電影主角穿越時空
什麼！變形金剛竟出現在台灣，而且是在廟裡！「龍山文衡殿」創建於民國87年，由台南東區關帝殿分靈至此，文衡殿供奉關聖帝君，也就是三國時代鼎鼎大名的「關公」。這裡也是龍崎地方最重要的信仰中心之一。
地處龍崎山腰的「龍山文衡殿」空氣清晰風景亮麗，也是許多旅人必訪的景點，每到節慶、關老爺生日時，不時可見信徒攜家帶眷或三五好友可前往焚香供奉，這裡可是當地居民信仰、集會的重要地點。
近來除虔誠的信徒外，這裡也成為台南親子遊的熱門景點，因擺設進口「鋼鐵人」、「變形金剛」、「復仇者聯盟」等多尊限量原尺寸模型而聲名大噪廣受歡迎！
這些好萊塢電影主角模型除一方面是廟方自購外，有些則是信徒以公司行號名義捐贈，因大受好評後，後來主角還越來越多，近來還增設「綠巨人浩克」、《冰雪奇緣》的雪寶，和諧融合虔誠信仰、傳統藝術、流行電影等元素，不只臺灣，更是國際間首見且少見的宗教勝地！
觀賞完好萊塢電影主角穿越時空來到台灣廟裡的奇景後，如遇到假日，也能「龍山文衡殿」旁的特展走走，裡面有台灣藝術家的特色木雕、還有遠從日本製作的原木神轎等，一邊品藝文、一邊遙想台灣廟宇文化精髓，用知識、美學滿足旅人的心靈。
●龍崎桃花源！虎形山賞山嵐
逛完這座有電影「蒙太奇」fu的特殊廟宇後，還能乘坐台南市公車來到龍崎社區走走！這裡有芬多精滿滿的「虎形山休憩公園」。這是一座依山傍谷，同時形如猛虎雄踞，「虎形山」遂因此得名，有綠林、深谷可欣賞，為一座佔地近五公頃，兼具景觀及休閒功能的森林公園，
兼具景觀及休閒功能的森林公園，規劃有蓮花池、涼亭、虎形山吊橋與紅色小吊橋，再搭配停車場及步道綠美化，展現花木扶疏、綠意盎然。虎形山吊橋亦為一大勝景，高懸30公尺的深谷上，並被藍天與綠林所包圍，站在吊橋上，往往令人有「立於天地之間」的深刻感受，是與虎形山互為表裡的優美勝景。
●「竹碳故事館」長知識、吃美味冰淇淋
逛完森林公園後，不妨來到鄰近的「龍崎竹炭故事館」走走！品嚐美味可口的「竹炭冰淇淋」、喝健康天然的「竹碳水」補充體力！話說「龍崎竹炭故事館」民國40年建立、已有一甲子歷史的龍崎舊鄉公所內創立「龍崎竹炭故事館」，藉由展示、解說、DIY體驗服務，讓民眾可以了解竹炭的吸附雜質、導電的功效。
●親子遊台南 增進感情添趣味
現在高科技產物便利，許多小朋友從小就使用智慧型手機、平版電腦，雖讓寶貝們獲得更多知識與便利，然有更多研究發現，孩童與人的互動有漸漸疏離的趨勢。有時在餐廳裡，看到四人的家庭圍坐，然爸媽滑手機、小朋友玩平版，一頓飯下來實際的互動卻不多。
孩子們成長的過程只有一次，趁著週休假期、緊接著的暑假，不妨帶著孩子們來府城走走吧！這裡有眾多美味小吃，蝦捲、米糕、棺材版等，也曾是鄭成功反清復明的根據地，而台南嘉義交接處的曾文水庫也是近日新聞話題很熱的八田與一與世長辭的地方。
親子遊台南，到梅嶺賞螢火蟲、來奇美博物館品藝術、台南老街發掘美味、鹽田看壯觀奇景、北門教堂拍照趣！傳統與現代兼具的台南每次都帶給旅人不同的體驗與感動！說走就走吧！每一次的旅行都是全新的開始！
(中時電子報)
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