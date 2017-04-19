共享單車正夯 陸新創企業ofo市值上看600億

大陸新創企業ofo，靠著共享單車闖出一片天。（圖/新華社）

隨著網路經濟的發展，共享平台似乎成為眾多新創企業的發展首選，從大陸的北京與上海發跡的共享單車平台ofo，在極快速成長後，目前的公司市值已上看20億美元（約606億台幣）。執行長戴威更表示，公司未來將在大陸至少50個城市拓點，並向海外如日本、西班牙、法國、德國和菲律賓等地擴展事業。

據美國CNBC新聞網報導，從去年起開始爆紅的共享單車平台ofo，在多方資金和蘋果公司（APPLE）執行長庫克（Tim Cook）加持之下，市值一路扶搖直上，目前已經來到20億美元（約606億台幣）的階段。這個利用網路平台讓民眾能快速、方便地取得單車，同時允許異地借還的系統，受到飽受塞車和通勤之苦的大陸城市居民喜愛，讓其業務有如猛爆式的成長茁壯。如今逐漸成熟的ofo，除了已經跨出的新加坡和倫敦兩地外，未來也將持續在大陸國內擴展，並將觸角延伸至日本、西班牙、法國、德國等地，讓這個「共通的語言」能被更多人共享使用。

北大經濟系畢業、ofo創辦人兼執行長戴威。（圖/新華社）

共享單車是一個全新概念，有如當年的Uber一樣，大陸對此多採取先放行後修法的態度，但過於快速的擴張與發展，卻對其他非使用者造成極大的不便，大批的單車不受控制地堆疊和任意停放在「共享站」週邊，不僅影響用路交通，更讓外界的「觀感」不好。再加上除了「小黃車」ofo之外，還有「小紅車」摩拜等新創公司爭搶這塊大餅，為搶市占率而各出奇招，一度讓共享單車呈現失控狀態。

北大經濟學碩士出身的創辦人戴威，當年創業時沒人看好，曾一度背負百萬人民幣的債務，直到共享單車的魅力開始於各大學和城市間發酵，才陸續獲得天使資金的投資。去年10月更取得滴滴和小米等企業挹注，共約1.3億美元（約39.4億台幣）的新一輪投資，讓ofo更加強大。對於未來，戴威希望「在每個城市的每個角落，你都能找到一台ofo的單車，協助你前往最近的超市或賣場，或單純地來一趟單車騎行。」

(中時電子報)