今西半部偶雨 周五水氣明顯雨增 北部下看18度

今西半部偶雨。(取自中央氣象局)

今臺灣北部、東半部地區、中南部山區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，午後北部及東北部山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖為多雲；氣溫方面，北部23-28度、中部23-31度、南部24-33度。

變化較大的時間點會落在周五，到時由於預期鋒面會較為完整，因此也會帶來明顯水氣，全台灣都有下雨機會，尤其當心會有較大雨勢出現。

這波後面也有冷空氣，溫度會明顯下滑，雖不到冷的地步，但在穿衣上還是要多加留意。主要是北部，和這幾天溫差會有明顯落差，低溫下看18度、白天溫度則不到25度。

而這波不穩定的大氣環境，可能會延續到周末，一直要到下周一、二天氣才會略好轉，再接下來下周也有1、2波鋒面會通過，天氣也會變得較為不穩定。

至於在今天空氣品質部分，今日西半部、宜蘭及馬祖、金門地區多為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。澎湖及花東地區為良好等級。

(中時電子報)