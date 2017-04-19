C羅爭議中戴帽 皇馬延長勝晉級歐冠4強

C羅以帽子戲法帶領皇馬晉級4強，也締造歐冠100顆進球的空前紀錄。（美聯社）

歐洲足球冠軍聯賽8強第2回合19日上演「銀河艦隊」皇家馬德里與「足球好萊塢」拜仁慕尼黑的精彩好戲，拜仁雖因爭議紅牌少打1人，仍以2比1將比賽逼入延長，卻遭誤判二度打擊，被「世界足球先生」C.羅納多（Cristiano Ronaldo）踢進越位進球，最後皇馬主場4比2逆轉，並以兩回合總比分6比3晉級4強。

荷蘭小飛俠羅本（右）在禁區內被絆倒犯規。（美聯社）

拜仁8強首回合1比2兵敗慕尼黑主場，19日前進伯納塢力拚翻盤。第53分鐘靠荷蘭「小飛俠」羅本（Arjen Robben）在禁區內遭犯規，由波蘭前鋒萊萬多斯基（Robert Lewandowski）第53分鐘操刀12碼球中的，先馳得點。

皇馬在慕尼黑的兩顆進球都由C羅所進，回到主場他又在第76分鐘頭槌破門，只是拜仁隨即還以顏色，造成皇馬隊長拉莫斯（Sergio Ramos）自擺烏龍，把兩回合總比分扳成3平。

眼看氣勢轉到拜仁這方，第84分鐘智利中場比達爾（Arturo Vidal）卻因鏟球動作吞下個人第2張黃牌，遭到紅牌罰下。

拜仁中場比達爾（下）在第84分鐘因鏟球動作領到第2張黃牌，遭到罰下。（美聯社）

C羅（左）在第104分鐘踢進爭議的越位進球，讓皇馬在兩回合總比分4比3超前拜仁。（美聯社）

儘管這次被罰下有些爭議，10人應戰的拜仁仍將比賽逼入延長。只是第104分鐘他們再遭重創，C羅在越位位置接獲傳球，起左腳勁射破門，結果助理裁判並未舉旗，重播卻顯示是明顯越位。拜仁至此難再與皇馬抗衡，被C羅、阿森修（Marco Asensio）再進兩球，以總比分3比6慘遭淘汰。

皇馬連4季殺入4強，要成為歐冠改制後首支衛冕成功的隊伍，也只剩下3場比賽之遙。C羅上演帽子戲法，個人歐冠進球達到100顆，成為賽史首位進球達3位數的球員，如果加上歐洲超級盃，C羅在歐洲俱樂部賽事共進103球，也是紀錄。

(中時電子報)