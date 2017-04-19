加州槍手高喊真主偉大 屠殺白人釀3死
加州佛雷斯諾(Fresno)18日發生一名恐怖槍案，槍手在市區高喊「真主偉大」後，開槍射殺三名白人，受害者送醫不治，槍手隨即被警方遭逮捕。
當地時間18日上午10時45分，發生市區一處天主教慈善組織總部附近，39歲的兇嫌穆罕默德(Kori Ali Muhammad)持一把大型手槍在濫射前，曾以阿拉伯語高喊「真主偉大」，接著一分鐘內連開16槍，濫射路人，共有四名白人中彈，其中三人死亡。
警方指出，穆罕默德的外號為「黑色耶穌」，曾在臉書貼文發表反白人和反政府的言論。據傳他在14歲到16歲間，名字從Kori Taylor改名為Kori Ali Muhammad，至少有一個弟弟。他被捕後向警方表示，他仇恨白人。
(中時電子報)
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