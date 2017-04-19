英提前改選 梅伊望能讓保守黨再次大勝

英國首相梅伊昨晚突然宣布，國會將提前於六月全面改選。（圖/美聯社）

英國首相梅伊（Theresa May）昨晚突然宣布，將提前全面改選國會，此舉不僅震驚全球，更讓外界浮出多方猜測與臆想。但現實上，代表保守黨（Conservative Party）的梅伊在此時丟出震撼彈，絕非輕率之舉，就當前的民調推估，現有330席次的保守黨，有望在改選中更上層樓，取得382席議員持續執政，反對勢力的工黨（Labour Party）依然無法擊敗強勢的保守黨。

據路透社（Reuters）報導，英國首相梅伊昨夜突然宣布，國會將於6月8日提前全面改選，此舉引發各界高度關注。然而自2010年取得執政的保守黨，似乎仍不會因此翻船。根據最新的民調數據分析，此次提前大選，保守黨能取得超越當席次的382席議員，反對派工黨則有179席，比目前230席大幅減少了51席；而支持獨立立場的蘇格蘭民族黨（SNP）則依然維持其56席的議員席次，持續威脅走向脫歐的聯合王國政府。

英國最大反對勢力- 工黨黨魁傑瑞米·柯賓。（圖/美聯社）

擁有上下議院的英國，上議院並無實權，席位由所有世襲貴族互選，主要在監督相關法案，而握有實權的下議院，於2011年制定「固定任期議會法」，大選於每5年舉行一次，但首相能因多種理由提前解散國會改選。主要兩大政黨：保守黨和工黨，原先第三勢力自由民主黨（LibDems）近年來逐漸萎縮，反而主張蘇格蘭獨立的蘇格蘭民族黨抬頭，於上次大選（2015）一舉橫掃蘇格蘭地區9成5以上的席次，讓保守黨政府芒刺在背。而代表北愛爾蘭參選的新芬黨（Sinn Féin）更特別，每屆都會選上4席，但最終全數因拒絕向女王宣誓而皆未就職。

(中時電子報)