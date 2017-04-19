習川會後 伊凡卡商標在陸批准
根據美國有線電視（CNN ）報導指出，「習川會」當天，中國大陸政府批准美國總統川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）公司至少兩個商標。
川普在在4月6日與中國大陸國家主席習近平於佛羅里達州海湖莊園首度會面，雙方代表於當晚一同用餐，川普的長女伊凡卡夫婦也在場作陪，而伊凡卡還特地讓會說中文的女兒阿拉貝拉和兒子約瑟夫演唱《茉莉花》並背誦《三字經》和唐詩。
據傳，中國大陸在「川習會」當天初步批准伊凡卡公司的三個商標，包括珠寶、提包與spa，但CNN報導，根據審視的中國大陸商標文件，目前伊凡卡公司已確認提包與spa兩個商標獲得暫時批准。
對此，伊凡卡公司總裁柯林（Abigail Klem）表示看到愈來愈多不相關的第三方試圖以此名稱申請商標，他們有義務努力保護其商標，所以申請新商標是正常經營過程的一部分。
(中時電子報)
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