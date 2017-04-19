台南親子之旅》和博物館同樣精彩！奇美食品工廠嘗美味、品幸福

小朋友照過來！來「奇美食品幸福工廠」瞭解包子、鳳梨酥的製作過程！（林宜靜 攝）

咻！春假剛過，緊接著夏天就又來臨了！小朋友計畫要到哪度假嗎？來台南走走吧！不用搭機飛歐洲，台南仁德區有全台最大的私人博物館—「奇美博物館」，宮廷般的巴洛克建築，踏進這裡彷彿置身於歐洲，裡面還有樂器、台灣動物標本、西洋藝術名畫呢！

來「奇美博物館」品味有如凡爾賽宮的巴洛克式建築。（林宜靜 攝）

除博物館超精彩外，鄰近的「奇美食品工廠」瞭解包子、鳳梨酥的製作過程！瞭解美味食物如何製作不過癮，還能自己動手DIY，做出「獨一無二」可口點心！累了話還能在美麗咖啡館喝杯拿鐵、搭配蛋糕！親子共遊台南，累積滿滿快樂回憶！

台南最夯的藝文聖地莫過於去（2015年）元月啟動的「奇美博物館」。（達志影像／shutterstock提供）

●「奇美博物館」賞藝術、如暢遊歐洲古堡

近年來台南最夯的藝文聖地莫過於去（2015年）元月啟動的「奇美博物館」，這是由為奇美實業創辦人許文龍創立，可說是台灣館藏最豐富的私人博物館、美術館。

奇美博物館3日舉辦25週年館慶活動發表會，奇美集團創辦人許文龍（左）拿著指揮棒，指揮人型機器人Pepper跳舞。中央社記者楊思瑞攝 106年1月3日

以典藏西洋藝術品為主，展出藝術、樂器、兵器與自然史四大領域。樂器領域，擁有全球數量最多小提琴收藏，其中包含世界各大製琴師名作。藝術方面，典藏台灣最完整西方繪畫雕塑，目標為建構出基礎西洋藝術史脈絡。

「奇美博物館」裡有眾多許文龍收藏的西洋藝術品。（本報系記者 曹婷婷攝）

兵器領域，展示亞洲最完整之各國珍貴古兵器，透過戰爭兵器呈現歷史與科技演進史。自然史領域，擁有亞洲最大動物標本收藏，範圍涵蓋五大洲哺乳類及鳥類。開幕至今，「奇美博物館」總吸引大批遊客來此品味有如凡爾賽宮的巴洛克式建築，從中瞭解藝術博大精深之美。

「奇美博物館」裡的西洋藝術雕像，喜愛藝術的粉絲不可錯過！（本報系記者 曹婷婷攝）

來「奇美食品幸福工廠」看超Q的水餃美眉！（林宜靜 攝）

●「奇美食品工廠」品美味、尋幸福

除奇美博物館能體會美學外，去年12月開幕的「奇美食品工廠」也能讓你瞭解台灣「食文化」的美味！走進食品工廠內，迎面而來的是超可愛的包子弟弟向你Say Hello！

結合旅遊觀光X美味饗宴X手作幸福X體驗學習的「奇美食品工廠」開幕之今每天依舊是滿滿人潮！

「奇美食品幸福工廠」內展示具可看性的實體文物、生動有趣的圖文說明，搭配多樣好玩的互動體驗。（林宜靜 攝）

館內展示具可看性的實體文物、生動有趣的圖文說明，搭配多樣好玩的互動體驗；另外亦提供平價美味餐點與香醇好喝咖啡，並有超值好物供您選購的奇美產品專賣店。

「鳳梨酥弟弟」頭好壯壯和小朋友Say Hello。（林宜靜 攝）

透過3D互動、DIY課程，小朋友能從體驗中瞭解一顆營養兼具的包子是如何製作而成？而府城十大伴手禮「奇美鳳梨酥」中美味秘密又在哪裡？還有超可愛的「迪士尼授權商品」，一邊吃著鳳梨酥、一邊用拼圖玩「小熊維尼」，小朋友意猶未竟地享用台灣道地點心，臉上一臉微笑滿是幸福！

奇美食品成立台灣第一家包子觀光工廠，廠內設有「烘焙示範區」，開放民眾預約製作鳳梨酥，引領消費者認識食品產製流程。（本報系記者 曹婷婷攝）

大小朋友累了話，還能到食品工廠精心規劃的「漫步咖啡館」喝杯拿鐵、搭配主廚精製蛋糕，或到「主題風味館」品嚐西式佳餚、中式家鄉味，這裡不定時還會有市面上看不到的隱藏版美食，要挑動你的味蕾。

「奇美食品」希望大家能從美食中享受美味、健康、幸福。（林宜靜 翻攝）

●食品工廠和博物館有連票優惠 親子品幸福

為控制參觀品持，「奇美食品工廠」是有收門票費50元，然入館後就可獲得一顆美味的鳳梨酥和小蛋糕，其實也等同於門票是免費的。此外，「食品工廠」和「奇美博物館」也有連票優惠，持「奇美博物館」入場券後再來食品工廠可省20元！因此許多家長們總會先帶著小寶貝欣賞藝術後，再來這裡吃美食、好好放鬆！

●台南好好玩 等待旅人新發現

已故台南著名文學家葉石濤曾形容他的家鄉說，「這是個適於人們做夢、幹活、戀愛、結婚悠然過日子的好地方！」對於忙碌的現代人而言，融合古早與現代、充滿文化氛的圍台南的確是個好地方！除品嚐道地府城美味外，台南市政府也歡迎大家來府城一遊！

除「龍山文衡殿」、「奇美食品幸福工廠」適合親子遊，此時也是春夏交替時，正是螢火蟲出沒的好時機！不妨來梅嶺走走，健行樂活、大啖美味「梅子雞」，還能到曾文水庫瞭解日本水利學家八田與一為台灣的奮鬥史！除能騎T-bike瀏覽這些觀光景點外，台南市政府的觀光巴士也很方便。旅行不需要什麼藉口理由，當出遊的心蠢動了，就出發吧！府城台南，等你來發現有什麼不一樣！

(中時電子報)