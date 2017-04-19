4月19日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●年改今決戰立院 拒馬蛇籠連環陣 反對派夜宿圍城

立法院司法委員會今、明兩天將審查《公務人員退休撫卹法》草案，反年改團體昨起「夜宿圍城」，院方也不敢大意，架起層層拒馬蛇籠，外加大批警力戒備，國民黨立院黨團痛批這根本是「鐵幕國會、民主之恥」。立院：情資顯示有爆裂物。

●國民黨黨魁之爭 吳洪郝拚首輪過半

國民黨主席選舉昨天截止登記，總計6位參選人完成登記手續，吳、洪、郝3人都力拚首輪過半。前副總統吳敦義認為，「一輪過半才是減少分裂的唯一辦法」；黨主席洪秀柱則是霸氣十足嗆綠營，「請看明日域中，竟是誰家天下！」

●北韓嗆美：讓核戰一觸即發 副外長：每周都會試射飛彈

朝鮮半島情勢緊張，美國副總統彭斯16日警告北韓領導人金正恩切勿試探川普的決心。北韓副外長韓成烈立即回嗆：「每周都會試射飛彈」；北韓駐聯合國副代表金仁龍也抨擊美國將半島變成「全世界最大熱點」，導致核戰一觸即發的危急狀況。

重點要聞

●年金改革 刀片蛇籠擋百姓

年金改革大戰開打！立法院今將審查年金改革法案，由於「年金改革監督行動聯盟」不滿年改溯及既往，昨號召上千群眾包圍立院夜宿抗議，警方嚴陣以待，今出動2000警力維安，還在立院周遭設下史上最大防禦工事，包括3公尺高的拒馬加上刀片蛇籠、鐵馬護欄、改道牌、黃色封鎖線，構成多達4道防線。藍營痛罵「鐵幕國會、民主之恥」，把軍公教當土匪。學者重批，蔡政府用強硬方式要讓軍公教屈服，必然會付出代價。

●英硬脫歐 梅伊擲震撼彈宣布國會提前大選

英國首相梅伊昨拋出震撼彈，宣布將請求國會同意於6月8日提前舉行大選，稱惟有如此才能確保未來數年的政治穩定，以支撐英國展開退出歐洲聯盟的談判。對此英國在野工黨表示支持，蘇格蘭首席部長批評梅伊此舉是為「硬脫歐」鋪路。歐盟則稱，與英國的脫歐協商不會因提前大選受到影響。

●八田斬首照竄網 檢轟玩我

台南烏山頭水庫八田與一銅像遭斷頭案延燒，中華統一促進黨員李承龍、邱晉芛（「芛」音同「委」）前天坦承犯案後，斬首照竟在2人訊後飭回15小時後在網路流傳，李還在臉書談動機「要讓追思會貴賓傻眼」，但強調不知斷頭去向。檢警氣罵：「挑釁！分明在玩我！」不排除擴大約談。

重點要聞

●年改大戰今登場…場內對決 場外圍城

立法院司法法制委員會今起展開年金改革法案實質審查，陳抗團體昨晚發起「夜宿圍城」行動。年改進入場內審查、場外抗議攻防。總統府高層呼籲，社會多數期盼儘早完成年金改革，民眾應理性看待年改；衝突、暴力相向，無助於年改。

●美副總統潘斯訪日 盼簽FTA

首次美日經濟對話十八日在東京舉行，會後美國副總統潘斯與日本副總理麻生太郎發表聯合聲明，雙方將合作發展經貿投資準則在內的三大支柱，並敲定年底舉行第二次對話。潘斯公開表態希望正式談判雙邊自由貿易協定（ＦＴＡ），日本將面臨美方的高度壓力。

●蘇嘉全籲年改順利開會、勿衝撞

立法院年改大戰開打，立院四周草木皆兵，不但拒馬圍城，連立委的訪客要進入都要「連過四關」，從昨天起，更禁借中興大樓一樓開記者會，維安滴水不漏，立法院長蘇嘉全表示，情資顯示需要這麼做，希望順利開會審查。

重點要聞

●借住7樓屋 藏毒2公斤// 少年有鑰匙 爬外牆摔死

桃園市發生離奇命案，甫滿十七歲的張姓少年吊掛在某社區七樓外牆，用腳踢六樓浴室氣窗，要求洗澡的女住戶讓他進屋不成，十分鐘後體力不支墜樓而死；警方在少年身上找到七樓住處鑰匙，進屋赫見有兩公斤混合型毒品，本案懸疑詭譎，少年明明有鑰匙，為何攀爬外牆？毒品是誰的？屋主和少年之死有何牽連？檢警正在調查。

●英相突宣佈：6月8日提前大選

曾四度否認將提前舉行國會大選的英國首相梅伊，十八日突然宣佈將在六月八日舉行大選，震驚各界。梅伊強調，此舉旨在為英國脫離歐盟談判取得更強勁的民意授權。但歐洲理事會主席圖斯克諷刺，英國脫歐宛如好萊塢名導演希區考克曾說的，好電影「應先來場地震，然後升高緊張」。

●國民黨魁選舉 47萬黨員冒出72萬連署

國民黨主席選舉候選人登記作業昨日截止，共有六人完成登記，總計繳出七十二萬一千五百八十一份黨員連署書，這個數字竟遠比具有黨權的合格黨員人數約四十七萬八千人，足足多出二十四萬餘人，也是有效黨員人數的一．五倍，顯示參選人灌水或黨員重複情況嚴重。黨內臆測，如果未來黨中央的連署審核要「玩真的」，能夠真正跨越連署門檻的候選人恐怕寥寥可數。

(中時電子報)