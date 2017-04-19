《時來運轉》韋少燃燒小宇宙 難抗火箭大屠殺

哈登(右)與韋斯布魯克(左)，兩大球星表現，依舊攸關季後賽哪隊能晉級?。(美聯社資料照)

明天(20日)早上8時，先吞敗的雷霆，要到火箭主場作客，進行季後賽首輪第二戰。本季「忍者龜」韋斯布魯克（Russell Westbrook）證明了一件事情，那就是成為球隊一哥的他，也是有本事扛起球隊的興亡，並且帶領球隊打進季後賽。更難得的是，或許是因為身為球隊的要角，所以本季「忍者龜」創下了繼名人堂球星「大O」羅賓森之後，55年來再度達成平均數據「大三元」的成就。雖然很多專家都不看好雷霆能在季後賽闖出一片天，但雷霆本季的季後賽到底能走多遠，就看「忍者龜」能燃燒多少的小宇宙了。

火箭本季可以說是最大的驚奇，從上季的「魔鬍連線」解體後，本季的哈登（James Harden）在總教練丹托尼（Mike DAntoni）的指導之下，也證明了自己在聯盟球星的地位，更難得的是本季火箭能在列強競爭激烈的西區中殺出一條血路，站上西區老三的席次。本季的火箭能否像過去的太陽，在丹托尼的領軍下，一路殺進西區冠軍賽，甚至更上一層樓，值得我們繼續觀察。

本場比賽預估初盤火箭要讓雷霆8.5分，從雙方的第一戰來看我們可以發現，火箭在自家主場，可以說是打的雷霆毫無招架之力，因此雙方的第二戰繼續看好火箭過盤是合理的選擇。

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(中時電子報)