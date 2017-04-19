母贈鑽石項鍊換笑顏 隋棠爆怒轟「妳到底想幹嘛？！」

隋棠身為人母後，更能體會到母親對她的愛。(圖/隋棠臉書)

隋棠和老公Tony婚後育有兒子Max，上月又喜迎愛女Lucy，一雙兒女湊成「好」字，身為人母的她回想到曾因為壓力極大，導致身心靈交瘁不堪，竟對著探班的母親大吼，讓她至今仍深感歉意。

隋棠透露有次母親來探班，一見到收工疲憊憔悴的她，在關切問候後立刻拿出絨布材質的黑色盒子放到手上，打開之後驚覺是條鑽石項鍊，此時母親滿臉笑容期待她回應，未料竟點燃隋棠當時累積多時的負面情緒，竟冷酷無情又咄咄逼人的痛斥「妳幹嘛買這麼貴的東西？為什麼要浪費錢？我又不需要！我辛辛苦苦努力的掙錢存錢想讓妳和爸爸過好日子，妳卻隨便花錢亂買這麼貴的東西！妳到底想幹嘛」，出乎意料的反應讓母親愣住，而且沉默多時不發言。

隋棠育有一雙子女，成功集滿「好」字。（圖／本報系資料照）

最後母親壓抑著委屈難過情緒，輕聲對她說「我沒有想幹嘛，我只是想用這條項鍊換妳一個笑容….ㄚㄚ，我好久都沒有看到妳笑了」，這也讓隋棠對母親給的愛充滿愧疚，最後更是淚流不止難以言語，而在自己身為母親後，她也逐漸體會到所謂的天下父母心，就是不計任何代價，只想要孩子健康、快樂。

(中時電子報)