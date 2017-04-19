郭富城大婚 熊黛林做了這事
天王郭富城（城城）昨晚和小模方媛在香港半島酒店宴客，他僅請少數親朋好友出席，不少人也關注方媛福態的身型是否已經懷孕；但郭富城過去緋聞多，與他交往7年的熊黛林也已經結婚，而昨天城城大婚，熊黛林也出席了一場與婚禮有關的活動，但就未對舊愛婚禮發表言論。
郭富城昨迎娶方媛，她在短短2年就讓天王娶她入門，讓過去被指當了「地下城嫂」的熊黛林老是被拿來比較，儘管她也已經嫁入豪門，但昨天城城大婚，難免讓人好奇熊黛林的反應。
但熊黛林未對郭富城婚禮發表言論，反而自己也是出席了一場與婚禮有關的活動，她昨貼出自己出席主題式婚禮堂的照片，大讚該婚禮堂優雅浪漫，有死忠粉絲看見熊黛林這組照片，不忘酸城城的婚禮，毒舌「隔壁結婚的酒店還不如你這！」
(中時電子報)
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