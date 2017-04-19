萬華成都路民宅凌晨傳火警 疑住戶縱火

成都路民宅發生火警，警消懷疑有人為縱火可能。（陳鴻偉翻攝）

北市成都路1棟民宅凌晨4時45分發生火警，消防人員到場後在1小時內撲滅火勢，疏散住戶5人，並將其中37歲葉姓男子送醫，警消表示，有住戶指控就是葉男縱火，目前進一步釐清中。

警消指出，火起民宅共有2樓，樓頂有加蓋，火警發生在凌晨4時40分左右，消防局獲報後，出動22輛消防車及84名消防員前往灌救，警消到場時，發現葉站在頂樓大叫，在滅火後將他送醫。

附近住戶向警方表示，葉疑有精神方面疾病，經常與鄰居發生口角，也揚言要放火，懷疑火災是他引發，全案正由警消調查中。

(中時)