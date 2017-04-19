黃暐傑中繼2.1局挨轟 本季首失分
(08:10更新 加入黃暐傑背景 生涯最快球速154公里)效力響尾蛇1A凱恩郡美洲豹的黃暐傑，今天登板中繼2.1局，被敲5支安打，包括1發2分炮，共丟3分全責失，自責分率從0增至2.79。
黃暐傑在3局上2出局，一壘有人時登板，成功化解危機。4局上，被敲2支二壘打失分後，再被2分彈狙擊。投到第5局結束後下場，共中繼2.1局，送出2三振。
黃暐傑本季從1A出發，調整不錯，賽前出賽4場，投7.1局未失分，被擊出5安，投出8K，只有1保送。24歲的黃暐傑，是台東人，從棒球名門高苑工商畢業，後來成為台體大守護神，最快球速可飆到154公里，2014年加入美職響尾蛇隊。
(中時電子報)
關鍵字：黃暐傑
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