防有心人士 入出國可查驗證明文件
行政院公報資訊網預告修正「入出國查驗及資料蒐集利用辦法修正草案」，已於4月18日表示意見截止。草案新增規定，入出國查驗，於必要時，移民署得檢視乘客搭乘證明或與許可入國目的相符的證明文件。
主政機關內政部移民署草案說明，為強化入出國查驗審查依據，及防止有心人士來台從事與許可目的不符活動，新增此條規定，於必要時，移民署得進一步檢視渠等搭乘證明，邀請函或行程表等證明文件，以確實達到國境及人流管理目的。
內政部移民署國境事務大隊發言人、副大隊長吳嘉弘受訪表示，這條新增規定的適用對象是在台灣沒有戶籍的外人，包括大陸地區人民或港澳人士等，都是新增規定的適用對象。一般在台灣設有戶籍的國民，不需要納入此條文規範。
吳嘉弘說，目前國境事務安全在這部分的人流管理並沒有出現漏洞，只是趁著此次修法機會，讓相關規定更為完備，強化入出國查驗的審查依據，並沒有針對性。
至於未來新規定施行後，若是遇有可疑外人，但又提不出邀請函或行程表等證明文件者，實務上將會如何進一步處理？吳嘉弘說，相信大部分的人都會配合，若是提不出邀請函或行程表等，國境事務大隊也可從其他佐證進一步查證，譬如可與邀請單位聯繫，請邀請單位提出邀請函或行程表等相關佐證，不會冤枉好人。
「入出國查驗及資料蒐集利用辦法修正草案」預告期間為2個月，是自今年2日18日起接受各界表示意見，4月18日截止。職司各機場、港口旅客入出國境安全管理第一線的內政部移民署國境事務大隊說，依照流程，草案預告修正完成之後，將呈報內政部法規會，待最後的程序報立法院備查之後，就會開始正式實施。
(中時)
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