蔣公八田與一斷頭兩樣情 呂秋遠列10點分析

八田與一銅像遭前台北市議員李承龍以手鋸砍下，作案時，在一旁的邱晉芛也將整個過程拍下。（翻攝臉書攝政「新思維」）

八田與一的銅像日前遭前台北市議員李承龍斷頭，引發輿論撻伐。相較八田與一銅像遭斷頭，蔣公銅像遭斷頭所引發的輿論少了些。律師呂秋遠昨晚在臉書針對為何兩者評價差這麼多，表示「有人鋸的，是藍綠都有爭議的國民黨領袖。有人鋸的，是藍綠都接受的日本平民百姓」。

呂秋遠說這陣子不斷有人詢問，針對鋸斷蔣公與八田與一銅像在網路上的評價差這麼多。呂秋遠提出10點分析。

呂秋遠指出，1.有人鋸的是國愁家恨，曾經因為這個人，被關被抄家。有人鋸的是民族情感，反正就是討厭小日本。2.有人鋸的是到處都有的雕像，連道路命名，各縣市都一樣。有人鋸的是只有一個的銅像，大多數人第一次才知道，嘉南平原的功臣長這樣。3.有人鋸的是政治上被認為充滿爭議性的獨裁者。有人鋸的是建造嘉南大圳的工程師。4.有人鋸的是下令炸燬河南花園口堤防，造成將近百萬人死亡的下令者。有人鋸的是建造嘉南大圳，讓水田產量增加30倍的設計者。

呂秋遠接著表示，5.有人鋸的是最討厭共產黨的政治人物，被鋸的人主張國共不兩立。有人鋸的是日據時代的建設者，鋸的人主張國共要合作。6.有人鋸的是恨，有人鋸的是愛。7.有人鋸了以後，叫做無名氏。有人鋸了以後，自稱廖添丁。8.有人鋸的，是藍綠都有爭議的國民黨領袖。有人鋸的，是藍綠都接受的日本平民百姓。9.有人鋸的，是政治，有人鋸的，是歷史。10.有人鋸的是蔣介石。有人鋸的是八田與一。

針對呂秋遠的分析，網友表示「不管鋸的是誰，鋸掉的都是那段時光的歷史。不會因為那個人的是非公過就讓那段歷史不存在」、「歷史在循環，興衰異同」、「討厭那種為反對而反對的人」、「破壞銅像又能證明什麼呢」、「人無知不可恥，可恥是無知又自以為是」。

(中時電子報)