兩岸結凍 李明哲案逼小英下令了
前民進黨黨工李明哲前往大陸，因涉及「危害國家安全活動」遭調查，迄今下落不明。總統蔡英文僅在民進黨中常會表示要「全力營救」，卻不敢公開對外談論李案。據悉，兩岸關係降至冰點，小英原只想擺著不處理，但李案發生，讓小英不得不「動起來」。
蔡英文率領的民進黨政府不承認九二共識，也讓兩岸關係陷入停擺。李明哲案，按照兩岸當前狀態，只能「鴨子划水」、「私了」處理。但《壹週刊》報導，李明哲之妻李凈瑜是「非典型家屬」，為了台灣尊嚴，不想照對方「掮客」的條件私了，對比之下，蔡英文的「靜默」更顯得無能。
在與川普通上電話，確定美國這個「靠山」後，原本小英政府對兩岸僵局沒那麼積極處理。但李案讓蔡英文壓力倍增，有政府高層透露，小英對此案只下過唯一命令：「把人弄回來就對了！」
高層還說：「開罵是最簡單的事，問題是這能讓李明哲活著回家嗎？」。
(中時電子報)
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