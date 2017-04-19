出國不帶現金 泰國微信支付用量增6倍

大陸遊客在泰國使用微信支付的數量再創新高。（圖/中新社）

據大陸參考消息網報導，隨著大陸遊客前往泰國旅行人數屢創新高，也讓知名的第三方支付開始流通於泰國各大小商店內，其中以支付寶和微信支付最為普遍。微信支付最新公布的數據顯示，陸客在泰國使用微信支付消費的案件數，比去年同數大幅增長6倍之多，其中在農曆春節期間，更是大漲104%。目前微信支付在泰國，已經深入曼谷、清邁、普吉島等地的大小商場，並於去年底全面開通全境9,414間7-11便利商店的付款服務，讓大陸遊客能更廣泛地使用。

泰國旅遊局最新的統計數字顯示，每年赴泰旅遊的大陸遊客逐年上升，就2016年上半年，赴泰的中國遊客已超過470萬人次，比去年同期增長約20%，為泰國創收2449億泰銖（約）。2016年12月到2017年春節期間，大陸遊客赴泰旅遊更比11月增長3倍以上。其中泰國最大的免稅店之一- 王權免稅，更因為微信支付，讓佔8成比例的大陸遊客，省下換匯找錢的時間，配合相關優惠措施，店舖營業額扶搖直上。

大陸兩大知名第三方支付：支付寶與微信支付。（圖/新華社）

微信支付海外服務商認為，春節和潑水節仍不算最高峰，即將到來的五一勞動連假、暑假和十一長假才將是考驗，他們相信屆時泰國使用微信支付的數量將再創高峰。目前，微信支付已登陸12個國家和地區，支持11個幣種直接結算，為出境旅遊的大陸遊客省去了兌換外幣的煩惱。

(中時電子報)