中國特種部隊世界級 美媒：自認可嚇走不守規矩的人

圖為武警雪豹突擊隊隊員進行解救人質。(新華社)

中國的突擊隊員被認為是世界級的，其中一支部隊「雪豹突擊隊」更是享譽國際。根據《美國戰略頁》網站報導，自20世紀90年代末以來，中國特種部隊總人數已從1.2萬人增至3萬多人，且中國更頻繁地將突擊隊投入中國以外的地區。畢竟，中國現在認為這些突擊隊員已經足以嚇走那些不守規矩的人了。

雪豹突擊隊，取其像雪豹一樣感官敏銳、行動敏捷，善於攀爬跳躍。遇恐怖襲擊或突發事件，能有敏捷反應及快速處置，並殲敵於瞬間。前身是雪狼突擊隊，是警察部隊中的幾支突擊隊中的一個，總部設在北京。主要任務為反恐、拯救人質、防暴及爆炸品處理。

突擊隊參加過「長城」、中俄反恐演習、中國駐伊拉克和阿富汗大使館警衛任務及北京奧運安保等重大行動。多年以來，特種作戰小組入中國軍艦，在索馬里沿海執行國際反海盜巡邏任務。雖然有人看到過這些突擊隊員在訓練，但從未有人見過他們參加過戰鬥。

報導中提及，中國突擊隊現被認為是世界級的單位，且中國目前的軍事有能力處理任何事情，因此中國更加頻繁地把突擊隊投入到中國以外的地區。畢竟，中國「認為」這些突擊隊員已經足以嚇走那些不守規矩的人了。

(中時電子報)