防範事故 高鐵新三站月台裝設智慧型監視器

因應北捷鄭捷事件及台鐵落軌事故不斷，交通部鐵路營運監理小組已跟中科院在高鐵台中站完成試驗智慧型閉路監視器（CCTV），高鐵苗栗、彰化及雲林新三站也已裝設， 具備人臉辨識、可自動偵測並告警旅客跨越月台黃線、異常大量人群移動等，不過高鐵尚未啟動相關功能，但各站將逐步汰換為智慧型CCTV。

鐵路營運監理小組主要以高鐵局為幕僚單位，高鐵局主任秘書楊正君表示，旅客若越過月台黃線、靠近月台邊緣或禁制區，智慧型CCTV皆可自動偵測並通知營運人員處理，或自動廣播提醒旅客注意，智慧型CCTV也可觀察特定物體停留時間，通報月台上是否有滯留物，也會偵測到可能是逃命的異常大量人群移動。

楊正君說，日前委託中科院在高鐵台中站試驗智慧型CCTV已結束，目前正朝向修改技術規範努力，以規範高鐵、台鐵皆必須在月台安裝智慧型CCTV，但會尊重 營運單位採逐步汰換，尚未有明確時程。

對此，高鐵公司表示，目前已派有人員監看旅客是否接近月台邊緣，新三站則已安裝智慧型CCTV，已具備人臉辨識功能，但相關功能尚未啟用，不過未來警方辦案若有需要將配合辦理。楊正君也表示，高鐵目前是先建置好硬體， 但營運人員如何配合智慧型CCTV運作的SOP，仍在研議中。至於其他11個高鐵站會否採用智慧型CCTV，高鐵表示，將於現有CCTV系統年限屆滿後，就進行後續汰換作業。

交通部技監室技監李泰興則指出，智慧型CCTV已相當普及，許多廠商都具備相關技術，成本不至於太高，已行文給台、高鐵鼓勵安裝智慧型CCTV。台鐵目前每個島式月台約有10隻CCTV，使用年限約5到6年。

(中時)