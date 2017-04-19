中興大學中興湖 驚見7旬婦人遺體

中市消防局19日上午7時許獲報，中興大學中興湖內疑有屍體，經派員到場，將湖內1名年約70歲的婦人打撈運送上岸時已明顯死亡，全案警方調查中。

台中市警方今天清晨接獲中興大學警衛報案，中興湖內疑似有一屍體需要協助。經警方轉報消防局前往救護，台中市消防局信義分隊人員到場，進入中興湖內將女姓遺體運送上岸，但因已明顯死亡，交由現場員警處理。

(中時)