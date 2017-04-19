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電競列2022年亞運比賽項目

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／綜合報導
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電競預計在2022年的杭州亞運，成為正式比賽項目。圖為今年1月，世界電競運動會(WESG)總決賽在江蘇，共有125國家或地區、超過6萬名選手參加。(新華社)

亞洲奧林匹克理事會(OCA)宣布，電子競技(e-sports)將在2022年杭州亞運會，成為正式比賽項目。同時，OCA將和中國大陸的阿里體育合作推動電競在傳統體育領域的發展。

亞奧理事會主席沙巴(Ahmad Al-Fahad Al-Sabah)17日表示，電子競技將在2022年杭州亞運會成為正式比賽項目。他認為，電競是還沒被傳統體育廣泛接受的運動，亞奧會願意提供一個開放舞台給年輕人。

亞運會至今共有超過40國參賽，台灣也是常客之一，有籃球、棒球、羽球、武術、排球等超過40種體育項目可以參加。根據國光獎勵規定，亞運獲得金牌的台灣選手，將可獲300萬新台幣獎金。

(中時電子報)

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關鍵字：電競亞運
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