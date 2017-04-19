文昌帝君親臨中市警局第六分局

台中市政府警察局第六分局員警，參加中央警察大學106年度警正班第26期及警佐班第37期第2類考試放榜，成績卓越亮麗！（陳世宗翻攝）

「文昌帝君」親臨台中市政府警察局第六分局！，中央警察大學106年度警正班第26期及警佐班第37期第2類考試放榜，市警局第六分局交通組組長黃國源、警員柯明見、蔡順利、林昱佐及交通分隊警員蔡依伶5員金榜題名。中市警局本次共錄取警正班8名、警佐班16名，全國表現最亮眼，其中第六分局共5名上榜，成績最優。

市警局第六分局平時勤、業務繁重，為臺中市最繁重分局，身處在繁忙、複雜的單位，同仁們仍秉持堅強毅力與決心，善用勤餘時間奮發讀書，終在全國各個佼佼者中脫穎而出，成為警大新鮮人。

交通組長黃國源學經歷豐富，擁有中央警察大學碩士學位，曾任烏日分局勤指中心主任、第一分局行政組組長職務，並於去年到任，面對西屯區繁雜交通問題，他從不畏懼不斷鑽研解決之道，近日規劃中巿首創調撥車道勤務，疏導成效佳，大幅提升西屯區民眾交通安全幸福感。

西屯派出所警員柯明見從警以來，即以考上中央警察大學為目標，平日善用零碎時間，累積實力準備考試，即使身心再疲累，10年來未曾放棄。面對今年考試，他更是足足閉關近月，天天秉燭夜讀，皇天不負苦心人，終能一舉拿下好成績，順利進入中央警察大學就讀，一圓警大夢。

警員蔡順利未婚，像個鄰家大男孩，長相靦腆，但刑事績效卓越，工作態度認真積極。今年他與女友相約努力進修，女友於前些日子通過郵局升等考試，自己今年不但通過升官等考試，又考取警大，且將於今年與相戀多年女友步入禮堂，可說是好事連連。

東海大學畢業的警員林昱佐，去年10月從新北市請調本分局，沉穩踏實，有個俊俏的臉龐，女友亦是公務員，在女友的鼓勵下，一舉高中。

交通分隊警員蔡依伶為交通事故專責人員，名與天后蔡依林同音，天性樂觀開朗，是分隊的開心果，處理交通事故不但能獨當一面，亦能沉著面對酒駕者，可說是個女中豪傑。

第六分局分局長林樹徽不僅重視治安、交通工作，更期望同仁視民如親，做好警政工作，亦鼓勵同仁勤餘莫忘進修，更上一層樓，今年榜上高中5員；他得知喜訊後，表達恭賀祝福之意及鼓勵同仁積極進修，繼續鑽研警政工作，以提升勤業務專業知識及服務品質，並鼓勵所有員警，以他們為學習之標竿，效法他們利用勤餘的時間進修，努力不懈的讀書精神，相信只要肯努力，就有成功的一天！

(中時)