八田斷頭案 陸官媒：民進黨終被自己散播的仇恨吞噬

烏山頭水庫內的八田與一銅像遭人斷頭，頭部則不知去向，警方出動鑑識小組採證，帶回指紋、菸蒂等跡證比對以利清查。（莊曜聰攝）

台南烏山頭水庫內的八田與一銅像日前遭斬首，前台北市議員李承龍及同黨女子坦言犯案，但頭部目前仍下落不明。大陸官媒今刊出一篇社論〈民進黨正在島內散播仇恨〉，指台灣島刮起「砍頭風」，而八田銅像斷頭案，是民進黨持續的政治操弄，逼得統派從沉默到發聲、從和平到激烈的結果，最終民進黨會被自己散播的仇恨吞噬。

《環球時報》今（19）日刊出中國社科院台研所研究員金奕的評論文章，內容指台灣吹起「砍頭風」，先有蔣介石遭斬首、孫中山銅像被推倒，近日有八田與一銅像遭斷頭。坦承犯案的李承龍有統派身分，在馬政府時期，統派在九二共識基礎下安分守己，但民進黨上台後，統派力量開始發聲，八田砍頭案正是統派反制獨派砍蔣頭的行動之一。

文章指出，統派從沉默到發聲、從和平到激烈，正是受民進黨的諸多政策所逼，第一，民進黨一系列「去中國化」政策，讓台海緊張升溫、兩岸走向分裂道路，主張統一人數增升、主張獨立者下降；第二，民進黨一方面以轉型正義為名，行「去孫」、「去蔣」操弄之實，一方面卻歌頌緬懷日本殖民者，引發社會反彈，第三則是以維護治安、保密防諜為由，侵犯統派人身自由，「綠色恐怖」激化統派的反抗程度。

文章結論，台灣社會目前的統獨矛盾激化，正是民進黨一手造成，目前僅是砍頭像程度，但若繼續縱容獨派為所欲為，「血腥氣」將不斷擴散，「如果民進黨不斷在兩岸散播仇恨，那麼總有一天將被仇恨所吞噬」。

(中時電子報)