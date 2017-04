表現亮眼！台灣4部新電影入圍第50屆休士頓國際影展

《只要我長大》_劇照。(文化部提供)

台灣電影在今年第50屆休士頓國際影展,表現優秀,成績超過往年,共有4部劇情長片入選:蔡銀娟導演的「心靈時鐘(A Package from Daddy)」、黃建樺導演的「海豬仔(Dolphin)」、陳潔瑤導演的「只要我長大(Hang in There, Kids)」、及邱立偉導演的動畫片「小貓巴克里(Barkley)」等都入選本次影展,分別將於4月25日、27日及29日放映,歡迎熱愛電影藝術的觀眾朋友,踴躍前往AMC Studio 30 觀賞台灣新銳導演的傑出創作。

「只要我長大」被譽為2016年最真誠、最可愛、又帶點淡淡哀愁的溫馨小品。描繪3個在部落山林間的小男孩遭遇隔代教養及父母失和造成的疏離感,最關心他們的安親班老師拉娃,成為照顧這群孩子的愛的光芒。該片在2016年台北電影獎拿下百萬首獎等6大獎,童星陳宇並入圍金馬獎最佳新演員,也代表台灣參加89屆奧斯卡最佳外語片競賽。

該片獲得印度孟買影展兒童類最佳影片金門獎的肯定,也獲義大利Giffoni國際兒少影展的特別獎、韓國富川奇幻影展 Family Zone單元 BIFAN Childrens Jury Award 兒童評審團獎。

「心靈時鐘」鋪陳家中開船藝品店的小學生葉藍和姊姊葉澄,突然遭遇父喪,頓時全家籠罩在巨變、悲傷的陰影下,也因父親懸疑死因引起鄰里街坊異樣眼光。該電影入選香港亞洲電影節、美國洛杉磯女性影展、高雄電影節、澳洲金考拉國際華語電影節等影展。

「海豬仔」描述一位中年轉業的黑道大哥-「海豬仔」,因緣際會,回到第二故鄉-綠島,結識熱愛海洋及生命的純真少女,最終放棄殺戮獵魚的暴利,全心全意致力台灣海洋生態保育的故事。

「小貓巴克里」入圍韓國首爾國際動畫影展,也入圍法國安錫影展和首爾國際動畫影展。故事生動描繪「小貓巴克里」與小朋友「魚都」、「阿芬」在純樸鄉下的「第一村」,與破壞生態的土地開發商之間的衝突,適合全家觀賞。

《心靈時鐘》海報。(文化部提供)

以上4部電影放映時間如下,地點在AMC Studio 30 (2949 Dunvale Drive,Houston,TX 77063):

◆4月25日(週二)晚7:00,蔡銀娟「心靈時鐘(A Package from Daddy)」。

◆4月25日(週二)晚9:00,黃建樺「海豬仔(Dolphin)」。

◆4月27日(週四)晚7:00,陳潔瑤「只要我長大(Hang in There, Kids)」。

◆4月29日(週六)午1:00,邱立偉「小貓巴克里(Barkley)」。

