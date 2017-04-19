全聯徐重仁急道歉 學校校長：以後年輕人怎麼教？

全聯總裁親上火線致歉，力挽年輕客群，圖為全聯福利中心門市。(圖/本報系資料）

全聯總裁徐重仁日前發言稱「現在台灣年輕人很會花錢」，引發外界批判聲浪，該公司的臉書頁面也遭留言灌爆。對此，徐重仁以顧全大局為重，在事件發酵的當下即公開致歉；但也有學校校長質疑，如果勉勵的話都不行講，以後年輕人要怎麼教？

《壹週刊》在今天(19日)爆料，指全聯失言風波和平落幕，得歸功於總裁徐重仁的「顧全大局」。話說，上禮拜徐重仁出席一場新書發表會，談及年輕人應要「忍耐不計較低薪」，並稱時下台灣年輕人很會花錢。此言論流傳網路後，就以極快的速度發酵，甚至在全聯的臉書粉絲頁掀起筆戰。

面對上述狀況，全聯小編以刪除留言處置，但反而使情況更糟；另一方面，全聯的公關部門與高管也很快開會討論因應方案。公司內部雖有意見，認為言論只是被曲解，而非有錯，但徐本人則擔心事態影響全聯聲譽，決定公開致歉。

這場風波在徐的親上火線中和平落幕，把對公司的傷害降到最低，也展現了全聯營運團隊的危機處理能力。但是與全聯有建教合作的學校校長則私下反映，認為徐重仁沒有講錯什麼，若只是勉勵一下的話都要道歉，那以後年輕人是要怎麼教？

(中時電子報)