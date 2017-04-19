MLB》海盜明星外野手 用藥禁賽80場
(09:30補充馬泰成績)ESPN.com 今報導，海盜隊28歲主力中外野手馬泰(Starling Marte)未通過藥檢，立即執行禁賽80場，今日比賽已改由「海賊王」麥卡勤(Andrew McCutchen)擔任中外野手。馬泰是海盜本季先發第2棒，今年還代表多明尼加打經典賽。
大聯盟每隊全年要打162場例行賽，馬泰被禁賽80場，等於缺席近一半賽事。馬泰所使用的是名叫諾龍(Nandrolone)的禁藥，一種生長激素。按規定，就算馬泰服滿80場球監，若海盜打入季後賽，馬泰仍無法出賽。
馬提2012年升上大聯盟，過去5年都效力海盜，是前2年國聯外野金手套得主。前年19轟、81打點，雙創生涯新高；去年打擊率3成11、47盜，並入選明星賽；同時連4年都超過30盜。2014年他和海盜以6年3100萬美元(約9.4億台幣)續約，今年年薪500萬美元(約1.5億台幣)。
(中時電子報)
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