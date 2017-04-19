徐永明遭民眾追打推擠 狼狽進入立法院

時代力量徐永明遭毆打 狼狽進入立院

立法院司法及法制委員會今審查將審查《公務人員退休撫卹法》草案，抗議群眾一早就包圍青島東路、濟南路出入口，時代力量立委徐永明從監察院走到青島東路時，被民眾追打推擠、撥水，徐永明手拿西裝外套、襯衫拉出來，略顯狼狽，後在警方護衛下進入立法院區。

徐永明說，已經是近乎圍毆的狀況，希望大家冷靜、理性，讓立委進來開會、審查法案。

(中時)