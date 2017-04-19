4／29、4／30三峽鳶山健行趣！賞桐看超美「五月雪」

五月雪-新北市自然生態保育團隊志工周鳳琴提供。（新北市農業局）

春暖花開！來去三峽賞桐花！新北市政府農業局主辦「新北賞花農遊趣-五月飄雪賞桐樂」即將登場，歡迎報名！隨著時序更迭，已是春暖花開的季節，是各種植物及動物的繁盛期，許多小昆蟲及小動物紛紛現蹤跡，輕裝走訪新北近郊步道，可見一片生意盎然。

新北市農業局特別針對新北市不同賞花農遊路線及當季特色花卉，辦理系列生態導覽活動，4月29日（星期六）及4月30日（星期日）共2天於上午9時在三峽鳶山步道舉行，途中可賞桐花順道觀察昆蟲生態，4月19日（星期三）上午8時開放網路報名(新北市政府農業局官網→體驗→活動資訊→新北賞花農遊趣)，請把握機會！

白了山頭-新北市自然生態保育團隊志工周吉常提供。（新北市農業局）

油桐樹曾為台灣重要的經濟作物，樹型修長，樹冠水平開展，於晚春邁入桐花似錦的時節，白瓣基部帶點紅的桐花，由於花身輕盈曼妙，風一吹來，滿山遍野翩翩飛舞，如大片飛雪緩緩飄落，美麗的「五月雪」與林間綠意交織成一幅幅層次豐富、季節限定的特殊風情。

土城承天禪寺賞桐步道、桐花公園、三峽客家文化園區、三峽鳶山步道、汐止汐碇路沿線、林口新林步道及平溪鐵路沿線等地都可以欣賞到油桐白花錦簇綻放，其中三峽鳶山步道沿線周邊地理人文素養深厚，有具歷史意義的光復銅鐘，沿途尋幽滿是油桐樹落英繽紛。

油桐-雄花-新北市自然生態保育團隊志工周吉常提供。（新北市農業局）

全段步道長度適宜，難易適中，老少咸宜，途中佇足景點亦多，長春園、中埔生態步道、獅頭巖仙公廟等均為造訪當地推薦景點。賞花之餘可至週邊的三峽老街品嘗佳餚美食，也可至北大幸福市集選購友善生產的當季蔬果及精選農特產品，於天光漸暗時，可至土城承天禪寺周邊步道賞螢。在充滿綠意及生命力的大自然裡，度過悠閒浪漫的週末假期。

農業局表示，新北賞花農遊趣系列活動共規劃櫻花、烏來杜鵑、桐花、台灣百合、荷花、豔紅鹿子百合、金花石蒜及芒花等8條路線，除了安排賞花路線生態導覽，並同時提供民眾有關在地農夫市集、休閒農場、農村再生社區、漁港漁市、農特產品及其他生態農遊資訊。

鼓勵大家在出門踏青賞花時，可順遊支持友善農特產品和產地消費，讓每次的小旅行都能賞心悅目又健康！農業局特別號召大家一起響應「輕」近山林運動，實踐腳步輕、音量輕、行囊輕、姿態輕，以尊重、謙卑的態度親近自然、體驗人文。

油桐-雌花-新北市自然生態保育團隊志工周吉常提供。（新北市農業局）

農業局更針對不同主題花卉路線，設計各種款式的紀念磁鐵，本次活動參加者可獲得精美的油桐花紀念磁鐵1枚，且可集章換取精美小禮，歡迎民眾踴躍參加，蒐集全套主題磁鐵。為響應「輕」近山林運動，農業局提醒民眾儘量搭乘大眾交通工具前往，民眾可於永寧捷運站轉乘812公車至三峽中園國小站。

(中時電子報)