圖輯》母親節10大美麗蛋糕

↑誠品行旅「媽媽樂」↑（誠品行旅提供）媽媽收到這個蛋糕，不知道是會笑死還是氣死，洗衣服洗了幾十年還不夠嗎？復刻台灣早期洗衣機「媽媽樂」，外皮是法國可可芭芮白巧克力與抹茶純手工製作，內餡是口感清新酸甜的柳橙海綿蛋糕、芒果醬與百香果甘那許組成，6吋售價1080元，因為不好做，每日限量3個要3天前預訂。需注意，如果家中人口多，也沒有更大台的了！也請不要要求洗衣粉要更大包。

↑萬豪酒店「愛。環抱」↑（萬豪酒店提供）外表雅緻，縱剖後的內層讓人讚嘆。最外層白色慕斯是頂級茉莉花茶和白巧克力歐帕莉絲，第三層慕斯是黑巧克力孟加里蜜橙佐莓果，第四層脆皮則是混合臻果醬的牛奶巧克力吉瓦娜，蛋糕本體第二層是用台北內湖的新鮮草莓做成的草莓凍，最底層採用同樣的茉莉花茶加入杏仁粉後烘焙的海綿蛋糕。五層口感，多重享受。6吋1280元，5月2日前預訂並付清款項可享9折優惠。

↑西華飯店「莓好時光」↑（西華飯店提供）顏色本身就有層次，且有個美好說法：四種粉嫩色調組成美麗的漸層同心圓起司蛋糕，由內到外分別是酸甜檸檬、紅心芭樂、紅石榴及覆盆莓、黑醋栗，象徵媽媽奉獻青春拉拔子女，自己卻由少女變為少婦、慈母，展現各階段不同風韻。8吋1200元，4月30日前訂購並付清可享8折優惠。

↑台北君悅「莓果之戀」↑（君悅酒店提供）一顆優美細緻的蛋糕，以經典重乳酪起司為基底，加入高比例的奶油乳酪，底層香酥，奶味香濃，口感紮實濃郁，鋪上誘人紅莓鏡面，蛋糕香濃並帶著新鮮藍莓、草莓與覆盆子的微微酸甜，最後以巧克力製成粉紅皇冠環繞蛋糕，象徵對母親的崇敬與依戀。5吋750元，4月30日前訂購可享85折優惠。

↑文華東方「馨愛」↑（文華東方酒店提供）真不知要花多少時間，才能塑出上頭那朵細緻康乃馨。由法籍行政西點主廚Gregory Doyen設計，以香草蛋糕與海鹽脆餅為主體，內餡搭配馥郁酸香覆盆子奶霜、莓果與新鮮覆盆莓果，酸甜滋味完美平衡。每個7吋，售價1850元，5月7日前預訂加贈主廚手工季節限定莓果果醬30g乙瓶。

↑台北晶華「花漾玫瑰」↑（台北晶華酒店提供）同樣充滿花卉細緻浪漫的母親節蛋糕。以全蛋拌入號稱麵粉界香奈兒的日本紫羅蘭低筋麵粉及日本皇室御用白糖，烘焙出具有黃金比例、蓬鬆軟綿的戚風蛋糕後，再將蛋糕體切成1公分厚，交替舖上以季節水果堆砌的五層蛋糕，外層鋪蓋清甜爽口鮮奶油與天然食材調色的花漾玫瑰綴飾。外盒也與知名設計師Stella Lai賴緹葳合作，質感十足，6吋售價980元，需於提貨日前3天預訂。

↑台北喜來登「玫桂香頌」↑（台北喜來登飯店提供）香甜濃郁的「玫桂香頌」桂圓翻糖蛋糕，真的好似讓人收到珠寶盒，外型華麗細緻，內部紮實蛋糕以杏仁為基底，桂圓與枸杞的自然甜味散發其中，搭配榛果奶油霜的綿密口感與白蘭地及蘭姆酒的淡淡香氣。售價1680元限量發售，4月30日前訂購付款可享9折優惠。

↑台北美福「橙心誠意」↑（台北美福飯店提供）一個全部可以入口的禮盒。橙花白巧慕斯蛋糕，以橙花水搭配33％法芙娜巧克力製成慕斯，內餡以台灣本土金桔、鳳梨及北海道LUXE乳酪與法國EVEN鮮奶油製成奶餡，富有檸檬香的馬德蓮蛋糕搭配杏仁蛋糕，於酥脆沙布雷抹上微酸的覆盆莓果醬作為蛋糕襯底。最後以巧克力製成禮物外盒，盒蓋再以手工巧克力妝點，高雅大方。7吋售價990元。

↑温德德式烘焙「魔麗紅」↑（温德德式烘焙提供）母親節不一定要送康乃馨，對德國人來說，康乃馨是喪禮時用的，母親節送媽媽，紅玫瑰更能表達感謝與愛意。魔麗紅以鮮紅玫瑰為主軸，代表濃烈的愛，時尚唯美造型象徵母親青春永駐。將可食用紅玫瑰花瓣碎拌入不甜膩鮮奶油中包覆蛋糕，搭配整朵紅玫瑰綴飾豎立置中，內餡為白巧克力慕斯交疊香草玫瑰戚風蛋糕、覆盆莓紅寶石凍、酥鬆杏桃塔皮，每一口都有滋有味，8吋售價980元。

↑哈根達斯「香水密碼」↑（哈根達斯提供）哈根達斯的冰淇淋蛋糕「香水密碼」，由法國M.O.F認證大師JFA設計，融合玫瑰荔枝覆盆子花香口味及夏威夷果仁，以粉色巧克力及翻糖，手工打造精緻香水瓶，創造微酸香甜滋味。5吋1680元，5月5日前單顆9折，單次購買2顆加贈單球冰淇淋公關券3張。

↑加碼期待版「Dolci朵奇廚房之粉紅櫻花乳酪蛋糕」↑（鄧博仁攝）外型與口味都非常優美細緻的蛋糕，上中下層分別由果凍、乳酪蛋糕、起司酥皮與鹽漬櫻花組成，每一朵日本茶道用的鹽漬八重櫻花都非常有滋味，迅速中和蛋糕的甜膩，帶來悠揚回韻。特選最優質的日本北海道四葉cream cheese，搭上紐西蘭頂級Sour Cream和嚴選自法國諾曼地單一產區的AOP認證鮮奶油，用料極度講究。6吋圓形700元。店主目前休假中，預計半年後再度開張，趕不上今年母親節，但可以期待。www.facebook.com／dolci.handmade.bakery

母親節蛋糕怎麼挑？永遠不會有答案！有人愛甜、有人愛酸，有人追求口味、有人追求外型，有人在意售價、有人在乎品牌，參考眾多意見後也不一定能選中家中媽媽的口味，結論是有心最重要。本篇報導不是選購指南，而是美麗創意展示台，讓大家看看台灣的甜點主廚有多棒！他們真有一套！底下不分排名，展示優美有創意的母親節蛋糕！

(中時)