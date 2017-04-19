女友自殺 喜劇天王金凱瑞現況曝光變老頭
好萊塢喜劇天王金凱瑞近年鮮少在螢光幕前出現，加上前年他和女友分手，沒想到對方最後竟然自殺身亡，讓他背負罵名。不過日前金凱瑞在Twitter上po出近照慶祝復活節，現況卻驚呆不少網友，昔日帥氣風趣的他，現在卻成了一名宛如7.80歲的老頭。
金凱瑞日前在推特上傳一張近照，他抱著兔子與拿著胡蘿蔔慶祝復活節，但最讓網友驚呆的，是他留著大鬍子、外型宛如老年的老頭模樣，讓不少網友大呼「怎麼了？」由於金凱瑞先前與前女友凱斯里歐娜懷特分手後，女方自殺身亡，金卡瑞也被女方前夫控訴「亂買藥、傳性病」等，導致里歐娜抑鬱而自殺。
但金凱瑞面臨上述指控皆未被獲得證實，更沒有被法院起訴或判決，但金凱瑞的形象大傷，也讓他沉寂了好一段時間。
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(中時電子報)
關鍵字：金凱瑞
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