年改抗議 立委王定宇遭扯頭髮被嗆賣國賊

年改抗議 立委王定宇遭扯頭髮 還被嗆賣國賊

立法院司法及法制委員會今審查將審查《公務人員退休撫卹法》草案，抗議群眾一早就包圍青島東路、濟南路出入口，民進黨立委王定宇從監察院轉進青島東路時因被民眾認出，身體被撞，雙方扭打後被拉開，王定宇還被扯頭髮，還被嗆「賣國賊、垃圾」，甚至被民眾從後方壓住、衝撞，隨後在警察與助理包圍下進入立法院區。

(中時)